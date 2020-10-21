Глава «Роснано» предложил бороться с сосульками на питерских крышах с помощью нанопленки
Госкорпорация «Роснано» предложила использовать в Санкт-Петербурге высокотехнологичную нагревающуюся пленку для борьбы с обледенением крыш. Для северной столицы образование огромных сосулек в зимнее время является острой проблемой
Госкорпорация «Роснано» предложила использовать в Санкт-Петербурге высокотехнологичную нагревающуюся пленку для борьбы с обледенением крыш. Для северной столицы образование огромных сосулек в зимнее время является острой проблемой – в городе были случаи гибели людей в результате падения сосулек.
Глава корпорации Анатолий Чубайс сообщил в Facebook, что будущей зимой на кровлях двух домов (на набережной реки Фонтанки и Тверской улице) появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL.
Данная система представляет собой специальную пленку, которая способна нагреваться до 50 градусов и тем самым предотвращать образование сосулек на крышах.
Напомним, несколько лет назад бывший губернатор Санкт-Петербурга, а ныне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила срезать сосульки с помощью лазера или пара.