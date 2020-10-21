21 октября 2020, 01:38
Суд изъял у экс-министра Михаила Абызова 32 млрд рублей в пользу государства
Московский суд взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства. Ранее Следственный комитет нашел у бывшего федерального министра новые многомиллионные счета в «Совкомбанке»
Московский суд взыскал с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства.
Ранее Следственный комитет нашел у бывшего федерального министра новые многомиллионные счета в «Совкомбанке» и обратился в суд с ходатайством об аресте этих счетов.
Напомним, Михаила Абызова обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Соучастниками по делу экс-министра проходят бывшие топ-менеджеры «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор компании «Ру-Ком» Олег Серебренников.
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