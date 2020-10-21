СКР возбудил дело против полицейских, которые вымогали деньги у сына главреда Cosmopolitan
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые вымогали деньги у сына главного редактора журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Ранее журналистка сообщила, что сотрудники ППС отобрали у 16-летнего подростка 8 тысяч рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые вымогали деньги у сына главного редактора журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной. Ранее журналистка сообщила, что сотрудники ППС отобрали у 16-летнего подростка 8 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении полицейских возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.
По делу проходят сотрудники отдела МВД России по московскому району Якиманка. Пока их не задерживали. Издание Baza сообщает, что в рамках расследования назначена очная ставка между сыном Великиной и полицейскими.
Об инциденте с сыном главреда женского журнала Cosmopolitan стало известно в конце сентября. Трое полицейских остановили ее сына на улице, когда тот шел с сигаретой. Заметив сотрудников МВД, юноша попытался убежать, но его остановили, пригрозив открыть огонь. Сам подросток свое бегство объяснил испугом.
При досмотре полицейские нашли у подростка 8 тысяч рублей и попросили его «аккуратно отдать деньги». В случае отказа силовики пригрозили, что отвезут его в отдел полиции, где «могут что-нибудь найти».