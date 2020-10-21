Россияне за время режима самоизоляции накопили миллиардные долги за электричество
В комитете Совета Федерации по экономической политике сообщили, что ситуация с неоплатой счетов за электричество усугубилась во время режима всеобщей самоизоляции и нерабочих дней
Российские граждане накопили многомиллиардный долг за электроэнергии. Сенатор Юрий Федоров сообщил, что долг населения почти достиг 200 млрд рублей.
В комитете Совета Федерации по экономической политике сообщили, что ситуация с неоплатой счетов за электричество усугубилась во время режима всеобщей самоизоляции и нерабочих дней. Из-за антикоронавирусных ограничений многие просто не могли оплатить счета очно. После снятия ограничений россияне частично погасили долги.
Юрий Федоров считает, что эту проблему можно решить за счет развития онлайн-сервисов по оплате коммунальных услуг. Уже сейчас соответствующие приложения работают достаточно эффективно, однако пока ими пользуются только некоторые энергосбытовые компании.
Сенатор также отметил, что такие сервисы должны быть доступны не только в крупных городах, но и в регионах, сообщает РИА Новости.