Гендиректор компании, управляющей вотчиной Деда Мороза, погиб при крушении вертолета
Бывший вице-губернатор Вологодской области и гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев мог погибнуть в результате крушения вертолета. Вместе с ним в вертолете мог находиться президент авиакомпании «Аэросоюз» Сергей Мозер
Бывший вице-губернатор Вологодской области и гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев мог погибнуть в результате крушения вертолета. Вместе с ним в вертолете мог находиться президент авиакомпании «Аэросоюз» Сергей Мозер.
Официально данная информация пока не получила подтверждения, однако друг Олега Васильева Андрей Геркулесов подтвердил в беседе с РБК, что он погиб при крушении вертолета в Вологодской области.
В ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что легкомоторный вертолет Robinson R44 задел высоковольтные провода и упал в реку Сухона. На борту воздушного судна находилось два человека. Оба погибли.
РИА Новости сообщает, что разбившийся вертолет принадлежал компании «Аэросоюз», а президент этой компании находился в нем в момент крушения. Также на месте крушения был найден паспорт на имя женщины 1993 года рождения.
АО «Дед Мороз» управляет вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге. Данное акционерное общество Олег Васильев возглавил в феврале 2020 года. До этого он был заместителем губернатора Вологодской области.