20 октября 2020, 18:20
Роспотребнадзор закрыл здания МГТУ имени Баумана из-за распространения COVID-19 среди студентов
Роспотребнадзор временно закрыл здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушения санитарных норм и роста заболеваемости коронавирусом среди студентов
Фото: vrgeek.ru
Роспотребнадзор временно закрыл здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушения санитарных норм и роста заболеваемости коронавирусом среди студентов.
По данным агентства «Москва», в Роспотребнадзор поступила информация о росте заразившихся коронавирусом студентов в МГТУ им. Баумана. Сотрудники санитарного ведомства прибыли в университет с проверкой и выявили факты нарушения антикоронавирусных норм. В итоге было принято решение о закрытии зданий университета.
Пока МГТУ имени Баумана единственный вуз, закрытый на карантин.