20 октября 2020, 17:15
Власти США ввели новые санкции против российского проекта «Северный поток-2»
Новые ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ
Фото: Коммерсант
Власти США объявили о расширении санкций против российского газопровода «Cеверный поток-2» для поставок газа в Европу. Новые ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.
В Госдепартаменте США уточнили, что под санкции попадают предоставление услуг или объектов для модернизации или установки оборудования для этих судов.
Госдеп также предупредил, что вместе с Минфином готов использовать весь спектр санкционных возможностей, чтобы «остановить проект «Северный поток-2»».