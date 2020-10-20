Суд удовлетворил ходатайство фигуранта «московского дела» о досрочном освобождении
Мценский райсуд Орловской области удовлетворил ходатайство фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца об условно-досрочном освобождении. Если прокуратура не обжалует данное решение суда, то Беглец выйдет на свободу через 10 дней
Мценский райсуд Орловской области удовлетворил ходатайство фигуранта «московского дела» Данилы Беглеца об условно-досрочном освобождении. Если прокуратура не обжалует данное решение суда, то Беглец выйдет на свободу через 10 дней.
Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в ходе судебного заседания прокуратура и администрация колонии-поселения выступили против досрочного освобождения Данилы Беглеца.
Сотрудники колонии в своей характеристике указали, что активист из-за своего «нестабильного» поведения состоит на профучете как «лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов». В этой связи его освобождение по УДО является нецелесообразным.
При этом представитель колонии отметил, что на учет ставят «всех, кто осужден по статье о применении насилия в отношении власти» вне зависимости от поведения арестантов в исправительном учреждении.
26-летний московский индивидуальный предприниматель Данила Беглец был осужден на 2 года колонии за то, что во время массовых протестов летом 2019 года «потянул за руку полицейского», который задерживал протестующих. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.