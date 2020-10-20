В отношении московского прокурора проводится проверка из-за выявления «неблагонадежных» студентов в РАНХиГС
В отношении прокурора Константина Простакова из Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы начата служебная проверка. Поводом для проверки послужило намерение прокурора выявить «неблагонадежных» студентов в РАНХиГС
В отношении прокурора Константина Простакова из Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы начата служебная проверка. Поводом для проверки послужило намерение прокурора выявить «неблагонадежных» студентов в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
Ранее профсоюз «Университетская солидарность» опубликовал копию приказа, в котором прокурор просил руководство РАНХиГС предоставить информацию о фактах сотрудничества с иностранными НКО, а также сведения о студентах, которые участвуют в протестных акциях.
Прокурор попросил руководство академии сообщить о мероприятиях, целью которых является «идеологическая обработка молодежи и создание в данной среде проамериканских групп влияния», а также о проектах, которые «создают угрозу основам конституционного строя РФ».
Профсоюз обвинил столичного прокурора в попытке заставить вузы доносить на своих студентов и сотрудников, «то есть фактически подталкивает вузы к превышению их полномочий и наделяют несвойственными функциями карательных органов».
В связи со скандалом в прокуратуре Москвы заверили, что требование Никулинской межрайонной прокуратуры к РАНХиГС было личной инициативой Константина Простакова. Данное решение не согласовывалось со столичной прокуратурой, сообщает КоммерсантЪ.
Руководству РАНХиГС не нужно предоставлять прокуратуре информацию о студентах, добавили в прокуратуре.