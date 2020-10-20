Экс-главу входящего в «Росатом» предприятия обвинили в передаче технологий за границу
Бывшего гендиректора предприятия «Атоммашкомплекс УЭХК» на Урале Тараса Крокоса обвинили в передаче за границу технологий или информации, которая может быть использована при создании оружия массового поражения
Бывшего гендиректора предприятия «Атоммашкомплекс УЭХК» на Урале Тараса Крокоса обвинили в передаче за границу технологий или информации, которая может быть использована при создании оружия массового поражения.
В Новоуральском горсуде сообщили, что Тараса Крокоса обвиняют в незаконном экспорте из страны технологий или научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. При этом дело топ-менеджера суд будет рассматривать в открытом режиме.
«Атомашкомплекс» был создан на базе Уральского электрохимического комбината (УЭХК) и сейчас входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ». Это предприятие является единственным поставщиком ядерного топлива для отечественных АЭС.