СПЧ и правительство не поддержали поправки Елены Мизулиной в закон об изъятии детей из семьи
Совет по правам человека при президенте России подготовил отрицательное заключение на поправки сенатора Мизулиной в семейное законодательство об изъятии детей из семьи и статусе трансгендерных людей
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России подготовил отрицательное заключение на поправки сенатора Елены Мизулиной в семейное законодательство об изъятии детей из семьи и статусе трансгендерных людей.
Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что «столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах» и без широкого экспертного, а также общественного обсуждения.
Правозащитник также заявил о необходимости «деликатно подходить к отдельной семье, чтобы понять, унижают ли в ней ребенка и есть ли опасность для его жизни», сообщает РИА Новости.
Российское правительство также не поддержало «семейные» поправки Мизулиной. «В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», - говорится в отзыве на документ.
Кабмин также указал, что смена оснований для ограничения или лишения родительских прав, изменение концепции изъятия ребенка у родителей и другие нововведения, предусмотренные пакетом законодательных инициатив, «не соответствуют интересам ребенка и защите его прав».
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в заключении.
Поправки Елены Мизулиной запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда, а также запрещают трансгендерным людям менять пол в документах и вступать в брак.