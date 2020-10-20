20 октября 2020, 13:52
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 16 319 человек
Так, за сутки было зарегистрировано 16 319 заразившихся, а общее число заболевших с начала пандемии составило 1 431 635 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 269 человек. Всего за весь период наблюдения умерли 24 635 человек
Федеральный оперативный штаб с задержкой опубликовал данные о количестве новых заражений коронавирусной инфекции в России.
Так, за сутки было зарегистрировано 16 319 заразившихся, а общее число заболевших с начала пандемии составило 1 431 635 человек.
От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 269 человек. Всего за весь период наблюдения умерли 24 635 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 4 999 новых случаев заражения, в Московской области – 426, в Санкт-Петербурге – 695, в Нижегородской области – 366, в Свердловской области – 258, в Ростовской области – 353, в Красноярском крае – 265, в Воронежской области – 241, в ЯНАО – 288, в Архангельской области – 246, в Алтайском крае – 305.