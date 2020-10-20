Центризбиркому предложили перенести участки для голосования из школ в отделения «Почты России»
Центризбирком рассмотрит вопрос о переносе участков для голосования из школ в отделения «Почты России». С соответствующим предложением к главе комиссии Элле Памфиловой обратился руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков
Центризбирком рассмотрит вопрос о переносе участков для голосования из школ в отделения «Почты России». С соответствующим предложением к главе комиссии Элле Памфиловой обратился руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков.
Политик считает, что средние школы и другие образовательные учреждения следует освободить от инфраструктуры выборов уже к избирательной кампании в Госдуму 2021 года.
Александр Даванков считает, что проведение выборов в школах мешает учебному процессу. В частности, из-за решения проводить трехдневное голосование для детей проводили занятия вне школы, а фактическое время работы участковых избиркомов (УИК) увеличилось с трех дней до недели.
«На это время школы выбиваются из привычного графика работы. Администрация вынуждена корректировать расписание, отменять и переносить занятия. Ученики и их родители испытывают дискомфорт. Но больше всего страдают сами учителя. Их занятость в УИК фактически носит добровольно-принудительный характер», - заявил политик.
Если убрать из школ участки для голосования, то выбор учителя, участвовать в работе избирательной комиссии или нет, станет по-настоящему добровольным, уверен Даванков
В качестве альтернативы школам он предложил использовать отделения «Почты России». Правда в самой госкомпании отметили, что почтовые отделения отличаются друг от друга по размеру, поэтому не везде есть физическая возможность разместить все необходимое для участка. Кроме того, если школы работают с выходными, то «Почта России» - это непрерывно действующая организация.