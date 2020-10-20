Турецкие власти анонсировали проведение регулярных рейдов из-за коронавируса
В соответствии с решением Совета по гигиене, полицейские будут массово проводить рейды и проверять посетителей общественных мест на предмет соблюдения профилактических мер
Власти популярного у россиян турецкого курорта Анталья предупредили местных жителей и туристов об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса.
Издание Milliyet сообщает, что в соответствии с решением Совета по гигиене, полицейские будут массово проводить рейды и проверять посетителей общественных мест на предмет соблюдения профилактических мер.
Власти напомнили, что граждане Турции и туристы обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, парках развлечений, кафе, ресторанах, на рынках и пляжах.
Объявления о новых требованиях будут транслироваться по системам голосового оповещения в общественном транспорте и через все СМИ.
Напомним, что при въезде в Турцию все туристы обязаны заполнить анкету с указанием личных данных, контактов и места жительства на случай, если у кого-то из попутчиков выявят коронавирус.