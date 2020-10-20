В США утилизировали полученные в подарок от России аппараты ИВЛ «Авента-М»
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М». Медицинская техника была поставлена в США в начале пандемии коронавируса
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Медицинская техника была поставлена в США в начале пандемии коронавируса в рамках американо-российского обмена медикаментами, сообщает BuzzFeed News.
Напомним, в марте 2020 года глава Белого дома Дональд Трамп обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к Владимиру Путину, после чего Россия отправила в Америку 45 отечественных аппаратов ИВЛ и средства индивидуальной защиты.
В начале апреля сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке распределили аппараты ИВЛ «Авента-М» по больницам, однако вскоре выяснилось, что техника имеет проблемы. В итоге «Авента-М» американскими медиками не использовалась.
Теперь же стало известно, что переданные в дар Россией аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов.
Представитель FEMA сообщил, что для российских аппаратов ИВЛ требовалось электрическое напряжение, несовместимое с США, поэтому их нельзя было использовать без адаптера, которого не было в больницах. Помимо этого, сенаторы от Демократической партии раскритиковали агентство за получение медтехники от компании, на которую распространяются американские санкции.
Напомним, что в России, из-за возгораний в результате короткого замыкания в аппаратах «Авента-М», в двух больницах произошел пожар в отделенииях для коронавирусных пациентов. В результате происшествий погибли шесть человек.
«Авента-М» производится на Уральском приборостроительном заводе, который входит в АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). С начала апреля 2020 года АО «КРЭТ» получил как единственный поставщик контракты на поставку аппаратов ИВЛ на 14,6 млрд рублей.