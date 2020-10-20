20 октября 2020, 12:25
Скончалась народная артистка и мать Федора Бондарчука Ирина Скобцева
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова режиссера Сергея Бондарчука и мать режиссера Федора Бондарчука скончалась в возрасте 93 лет. О кончине артистки сообщается в аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures. В соцсети Instagram
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова режиссера Сергея Бондарчука и мать режиссера Федора Бондарчука скончалась в возрасте 93 лет. О кончине артистки сообщается в аккаунте кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures. В соцсети Instagram.
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Ее отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, а мать — архивным работником. Окончила исторический факультет МГУ, а позже поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Александру Караеву.
Дебют Скобцевой в кино состоялся в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Эта же картина получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.