Власти США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде гаджетов Apple
Власти США обвинили 10 человек в контрабанде из России в США электроники, в том числе продукции Apple. По версии следствия, в нелегальной перевозке гаджетов участвовали бывшие и действующие сотрудники государственной авиакомпании «Аэрофлот»
Власти США обвинили 10 человек в контрабанде из России в США электроники, в том числе продукции Apple. По версии следствия, в нелегальной перевозке гаджетов участвовали бывшие и действующие сотрудники государственной авиакомпании «Аэрофлот».
Восемь обвиняемых были арестованы. Еще два фигуранта дела находятся в розыске. Как минимум один обвиняемый является жителем России, сообщает «Медуза» со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.
Согласно материалам дела, участники преступной схемы покупали в США электронику, в том числе краденую, а за это получали наличные деньги от курьеров. В качестве курьеров выступали бывшие и нынешние сотрудники «Аэрофлота», которые авиарейсами компании вывозили гаджеты в Россию без разрешения на экспорт.
Схема действовала по меньшей мере с 2019 года, а за этот период контрабандисты перевезли из США в Россию электронику общей стоимостью 50 млн долларов. Среди контрабандных товаров были смартфоны iPhone, планшеты iPad и умные часы Apple.
По итогам расследования Госдепартамент США аннулировал 113 американских виз сотрудников «Аэрофлота» за их предполагаемое участие в контрабанде.
В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили агентству ТАСС, что данная информация сейчас проверяется.