20 октября 2020, 11:42
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре
Гендиректор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно»
Массовая вакцинация россиян отечественным препаратом «Спутник V» предположительно начнется в конце ноября или в начале декабря.
Гендиректор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил «Интерфаксу», что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».
Напомним, что сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания. После окончания последнего этапа первыми привить планируется медиков и граждан из группы риска.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян «выиграть время» до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая масочный режим.