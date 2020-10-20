Уволившийся из Росстата демограф заявил, что статистику по смертям от COVID-19 нужно «умножать на три»
Демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики, сообщил о том, что избыточная смертность от коронавируса в России в ближайшее время может стать самой большой в Европе
Демограф Алексей Ракша, покинувший Росстат после критики официальной статистики, сообщил о том, что избыточная смертность от коронавируса в России в ближайшее время может стать самой большой в Европе. Специалист также добавил, что официальные данные о смертности в России нужно «умножать на три», чтобы получить достоверную картину происходящего.
В интервью Bloomberg высказал Алексей Ракша отметил, что по данным Росстата в России с апреля по август скончались 46 тысяч человек, у которых был выявлен коронавирус. Эти данные в два раза превышают статистику смертности от COVID-19 оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова (24 366 смертей).
По данным бывшего сотрудника Росстата, избыточная смертность за этот период в России составляет около 115 тысяч человек, что в пересчете на численность населения ставит Россию ближе к Испании и Великобритании (страны Европы с высокой смертностью от коронавируса).
Разницу в статистике Ракша объясняет тем, что Росстат раскрывает статистику по смертности с задержкой в один месяц. При этом ведомство может публиковать эти данные более оперативно, поскольку сотрудники ежедневно собирают сведения и передают их в засекреченном виде в правительство.
Напомним, Алексей Ракша ушел из Росстата в июле 2020 года, а перед этим заявил, что власти занижают официальные данные по смертности от COVID-19.