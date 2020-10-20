Федеральные власти отказались вводить режим «нерабочих дней» из-за коронавируса
Российские власти по-прежнему не планируют вводить новые ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В первую речь идет об отказе властей вводить режим нерабочих дней, который действовал весной
Российские власти по-прежнему не планируют вводить новые ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В первую речь идет об отказе властей вводить режим нерабочих дней, который действовал весной.
Источники РБК исключили вариант с объявлением нового режима нерабочих дней. Федеральные чиновники заявили, что Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».
Напомним, в конце марта президент объявил о режиме нерабочих дней для всех граждан в связи с распространением коронавируса. При этом власти обязали работодателей сохранить своим сотрудникам зарплату. Из-за этого некоторым предприятиям пришлось закрыться и уволить сотрудников, поскольку в условиях ограничений платить зарплату было просто нечем.