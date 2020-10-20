20 октября 2020, 10:48
Мэр Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом от своей дочери
Мэр Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусной инфекцией. Чиновник сообщил в Instagram, что его дочь контактировала с инфицированным, после чего вся семья сдала тест на коронавирус
Мэр Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусной инфекцией. Чиновник сообщил в Instagram, что его дочь контактировала с инфицированным, после чего вся семья сдала тест на коронавирус.
Тест Сергея Еремина и его дочери на COVID-19 оказался положительным. Мэр ушел на самоизоляцию и работает дистанционно.
«Чувствую себя нормально, работаю из дома. Теперь телефон - мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге и дочкам тоже придется побыть на самоизоляции», - сообщил Еремин.
Ранее коронавирусом заразились мэры Нового Уренгоя, Кургана, Троицка, Каменска-Уральского, Анапы и других городов. Глава Ялты Иван Имгрунт в минувшие выходные скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.