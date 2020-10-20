Республика Тува осталась без электричества из-за планового ремонта на энергосетях
Республика Тува после начала планового ремонта ЛЭП осталась без электричества из-за аварийного отключения. В региональном Министерстве топлива и энергетики сообщили агентству ТАСС, что электричество отключилось во всем регионе
Республика Тува после начала планового ремонта ЛЭП осталась без электричества из-за аварийного отключения. В региональном Министерстве топлива и энергетики сообщили агентству ТАСС, что электричество отключилось во всем регионе.
Сообщается, что проблема возникла в ходе начавшегося планового ремонта на энергосетях.
Глава республики Шолбан Кара-оол пообещал, что подача электричества будет вообновлена в ближайшее время. Чиновник сообщил, что отключение произошло из-за аварийной ситуации при попытке специалистов перевести в резерв одну из высоковольтных электролиний.
Сейчас специалисты проводят переключение на вторую линию через Абазу.
Позже энергетики сообщили об устранении неисправности, а в мэрии Кызыла сообщили, что социально-значимые объекты, в первую очередь медучреждения, брали энергию от резервных источников.