Миллиардер Олег Дерипаска назвал «отвратительными» результаты работы Центробанка РФ
Миллиардер Олег Дерипаска назвал «отвратительными» результаты работы Центрального банка России, которым руководит Эльвира Набиуллина. Свои слова бизнесмен подкрепил графиками капитализации фондовых и долговых рынков России и Китая
Миллиардер Олег Дерипаска назвал «отвратительными» результаты работы Центрального банка России, которым руководит Эльвира Набиуллина. Свои слова бизнесмен подкрепил графиками капитализации фондовых и долговых рынков России и Китая.
В своем Telegram-канале Олег Дерипаска сообщил, что Россия «провалила фондовый рынок, как, впрочем, и долговой». «Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден. Отвратительный результат работы нашего ЦБ, как еще и Мега (?) регулятора», - отметил миллиардер, слова которого приводит РБК.
Ранее Олег Дерипаска обвинил ЦБ РФ в том, что тот контролирует соблюдение российскими предприятиями и организациями американских санкций. В самом Банке России объяснили это желанием избежать введения вторичных санкций.
В начале пандемии коронавируса миллиардер заявил, что Центробанк «либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть». В качестве примера бизнесмен привел заявление регулятора о «замедлении роста спроса» в период действия карантинных ограничений, когда «многие бизнесы в России фактически встали».
Дерипаска уверен, что Центробанк не рассматривает «текущую ситуацию как кризис» и не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране. Более того, регулятор продолжает прогнозировать положительные темпы роста экономики по итогам года.