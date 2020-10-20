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20 октября 2020, 08:10

В Забайкалье неизвестные украли часть трубы, по которой доставляется кислород пациентам с COVID-19

В Забайкальском крае неизвестные нарушили систему подачи кислорода в читинскую больницу №1, где лечатся пациенты с коронавирусом. Злоумышленники вырезали часть трубопровода, по которому доставлялся кислород для больных

В Забайкалье неизвестные украли часть трубы, по которой доставляется кислород пациентам с COVID-19

В Забайкальском крае неизвестные нарушили систему подачи кислорода в читинскую больницу №1, где лечатся пациенты с коронавирусом. Злоумышленники вырезали часть трубопровода, по которому доставлялся кислород для больных.

В администрации края сообщили, что инцидент произошел вечером 19 октября. Примерно в 19.30 аппараты ИВЛ читинской больницы №1 подали звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода.

Специалисты оперативно установили причину утечки газа. Оказалось, что злоумышленники украли около 13 метров медной трубы, задействованной на подачу кислорода в корпус на 200 пациентов. Причем 150 пациентов были подключены к кислородной разводке. Пятеро больных нуждались в бесперебойной подачи кислорода. Их в срочном порядке перевели в реанимацию другого корпуса.

Министр здравоохранения Забайкалья Анна Шангина заверила, что сейчас все пациенты, кому необходим кислород, получают лечение в полном объеме. На месте работают сотрудники правоохранительных структур. Ведется розыск похитителей трубы.

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