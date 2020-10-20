Минфин предложил сократить каждого десятого военнослужащего ради экономии
Министерство финансов России подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. Ведомство предлагает сократить каждого десятого военнослужащего, что позволит сократить расходы государственной казны на содержание армии
Министерство финансов России подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. Ведомство предлагает сократить каждого десятого военнослужащего, что позволит сократить расходы государственной казны на содержание армии.
В случае реализации инициативы Минфина в армии будут ликвидированы порядка 100 тысяч должностей, которые не связаны с выполнением боевых задач, сообщают «Известия».
Помимо сокращения числа военнослужащих Минфин предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией, а также обеспечивать питанием контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.
Еще одно предложение по оптимизации расходов бюджета – это увеличение срока выслуги для начисления пенсии. В настоящее время срок выслуги составляет 20 лет с учетом учебы в военном вузе, а Минфин предлагает увеличить его до 25 лет без учета учебы. Финансовое ведомство считает необходимым и исключение из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.
Ранее Минфин предложил сократить численность сотрудников МВД на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу.