Московские власти будут следить за пассажирами общественного транспорта через их смартфоны
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) завершил конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Это следует из данных портала госзакупок
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) завершил конкурс на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Это следует из данных портала госзакупок. В организации заявили, что это необходимо для оптимизации работы общественного транспорта.
ЦОДД заказал 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них стоимостью 155 млн рублей. предполагается, что АПК будут установлены на остановках общественного транспорта, а также пешеходных стелах, и будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi.
Далее система будет формировать отчеты о перемещениях граждан за день, неделю, месяц и год. Уже в связке с данными с камер видеонаблюдения система будет более точно формировать карты пассажиропотока в столице и позволит улучшить качество работы городского транспорта, сообщает «КоммерсантЪ» сл ссылкой на московских чиновников.
Соответствующий тендер выиграло ООО «Информационные технологии будущего», но сейчас определение поставщика приостановлено из-за жалобы.
Эксперты отмечают, что АПК помогут мэрии Москвы составлять базы данных самостоятельно и без запросов в сторонние организации, например, к мобильным операторам.