Власти США обвинили шестерых россиян в кибератаке на Олимпиаду-2018 и выборы во Франции
Министерство юстиции США предъявило обвинение шести россиянам в хакерских атаках, в том числе атаке на серверы организаторов зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и на президентские выборы во Франции в 2017 году
Министерство юстиции США предъявило обвинение шести россиянам в хакерских атаках, в том числе атаке на серверы организаторов зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и на президентские выборы во Франции в 2017 году.
В заявлении властей США, которое приводит Reuters, говорится о том, что ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является крайне способным киберпротивником, а сейчас у спецслужб есть доказательства того, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России.
Одновременно с этим власти Великобритании выступили с заявлением о том, что российские хакеры якобы пытались сорвать Олимпиаду-2020 в Токио еще до того, как ее перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Какие действия при этом преследовали российские киберпреступники, власти США и Великобритании не уточнили.