В Хабаровске студента-сироту обязали явиться в психбольницу из-за участия в акциях в поддержку Сергея Фургала
Антон Докучаев является сиротой и ранее столкнулся с трудностями в получении положенного ему по закону жилья. Губернатор Сергей Фургал помог молодому человеку в решении проблемы с жильем
В Хабаровске полицейские связались с 22-летним студентом промышленно-экономического техникума Антоном Докучаевым, который принимал участие в протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, и обязали его явиться в психиатрическую больницу.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «МБХ медиа», что силовики пригрозили студенту «большими проблемами» в случае неявки в психбольницу.
Антон Докучаев является сиротой и ранее столкнулся с трудностями в получении положенного ему по закону жилья. Губернатор Сергей Фургал помог молодому человеку в решении проблемы с жильем. Когда главу региона арестовали, студент вместе со многими жителями Хабаровска участвовал в акциях протеста с требованием освободить избранного народом губернатора.