В уголовном деле координатора архангельского штаба Навального появился завербованный полицией волонтер
В деле координатора архангельского штаба Алексея Навального появился завербованный полицией волонтер. Силовики специально отправили этого мужчину в штаб, чтобы возбудить дело против оппозиционного активиста
В деле координатора архангельского штаба Алексея Навального появился завербованный полицией волонтер. Силовики специально отправили этого мужчину в штаб, чтобы возбудить дело против оппозиционного активиста.
Волонтер Александр Дурынин рассказал, что в октябре 2019 года увидел на странице координатора штаба Андрея Боровикова в соцсети «ВКонтакте» клип немецкой группы Rammstein на песню Pussy и хотел спросить его про этот ролик, однако затем «про это забыл». Через месяц он «разочаровался в идеях штаба», перестал общаться с Боровиковым, но вспомнил о клипе и решил сообщить об этом в полицию. Дурынин был уверен, что такие клипы «наверняка запрещены законом».
Позже полицейские отправили завербованного волонтера в штаб Навального с прослушивающей аппаратурой, чтобы завести уголовное дело о распространении порнографии на Боровикова. В штабе Дурынин спросил координатора, попадает ли клип Rammstein под порнографию, а тот с иронией ответил: «Было бы смешно, если бы из-за него возбудили дело».
Тем не менее, архангельская полиция возбудила в отношении Андрея Боровикова уголовное дело по факту распространения порнографических материалов.