Меню
Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
Санкт-Петербург
20 октября 2020, 02:12

Власти Петербурга сообщили о введении «комендантского часа» для кафе и баров

Власти Санкт-Петербурга в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу вводят «комендантский час». Пока это касается только ресторанов, баров и кафе

Власти Петербурга сообщили о введении «комендантского часа» для кафе и баров

Власти Санкт-Петербурга в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу вводят «комендантский час». Пока это касается только ресторанов, баров и кафе.

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что время работы указанных заведений ограничат до 23:00.

«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», - заявил г-н Елин, слова которого приводит «Интерфакс».

Глава Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар сообщил РБК, что власти северной столицы предупредили также о намерении ввести систему регистрации номера телефона посетителей ресторанов и баров, как в Москве.

Между тем, некоторые рестораторы назвали действия городских властей нелогичными. По их мнению, абсурдно вводить ограничения на работу предприятий общепита при работающем общественном транспорте, в котором ежедневно контактируют между собой тысячи людей.

Материалы по теме
Власти Москвы пригрозили «Нестле» штрафом за нарушение указа о переводе сотрудников на удаленку
В Москве систему QR-кодов распространят на салоны красоты и магазины
Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19
Сейчас на главной
В Сибири недобросовестные золотодобытчики загрязнили 2 611 километров рек
экология
В Сибири недобросовестные золотодобытчики загрязнили 2 611 километров рек
Экологи Всемирного фонда дикой природы в текущем году выявили 78 фактов загрязнения рек в нескольких регионах Сибири. Все загрязнения были обнаружены в местах работы золотодобывающих предприятий
В Крыму закопают 50 миллиардов
Крым
В Крыму закопают 50 миллиардов
Деньги из федерального бюджета пойдут на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры
Общество
В Ненецком АО произошла утечка нефтепродуктов из недействующего трубопровода
В Следственном комитете по Ненецкому АО и Архангельской области сообщили о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании чиновников за неуважение к народу
неуважение к власти
Госдума отложила рассмотрение закона о наказании чиновников за неуважение к народу
Профильный комитет Госдумы по законодательству пока не планирует рассматривать поправки ко второму чтению проекта закона, поскольку по законопроекту «есть серьезные разногласия»
Ситуация удручающая
коронавирус
Ситуация удручающая
В столичном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что расконсервированные больницы рассчитаны на 3,5 тысячи мест. Госпитали оборудованы томографами, аппаратами ИВЛ и лабораториями для исследования анализов
В России доля просроченных кредитов из-за пандемии коронавируса выросла до 70%
кредиты
В России доля просроченных кредитов из-за пандемии коронавируса выросла до 70%
Большинство из тех, кто допустил просрочку по кредитам, в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности. За время пандемии их доля выросла с 55% до 70%
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года
Нобелевская премия
Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года
Трех представительниц белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года
В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО
ОСАГО
В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО
В России 19 октября вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО. Теперь полис обязательного автострахования россияне могут приобрести через через маркетплейсы или финансовые платформы
Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19
коронавирус
Властям Великобритании рекомендовали срочно ввести локдаун из-за COVID-19
Властям Великобритании рекомендовали «немедленно» ввести в стране трехнедельный общенациональный локдаун, чтобы остановить распространение коронавирус
Авторская колонка
Чурка стройбатовский
При всех разговорах о братстве народов, в СССР была и реальная сегрегация, разделение людей на национальности с очень разными правами. С одной стороны, в разных сферах деятельности у людей разных национальностей были очень отличающиеся возможности
Авдерин Валерий
Москвичей предупредили о тотальных проверках соблюдения масочного режима
общественный транспорт
Москвичей предупредили о тотальных проверках соблюдения масочного режима
В московском общественном транспорте с 19 октября будет значительно усилен контроль за соблюдением масочного и перчаточного режимов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
В действиях экс-мэра Норильска усмотрели халатность во время аварии на ТЭЦ-3
экологическая катастрофа
В действиях экс-мэра Норильска усмотрели халатность во время аварии на ТЭЦ-3
Следственный комитет усмотрел признаки халатности в действиях бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина во время происшествия с утечкой нефтепродуктов на ТЭЦ-3, которая принадлежит компании НТЭК
Британские ученые назвали еще один симптом заражения коронавирусом
коронавирус
Британские ученые назвали еще один симптом заражения коронавирусом
Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. Этим симптомом является изменение слуха
Сити-менеджер Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса
коронавирус
Сити-менеджер Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. COVID-19 у чиновника выявили в конце сентября. Он был госпитализирован с пневмонией
Из законопроекта о Конституционном суде исчез пункт об особом мнении судьи
суды
Из законопроекта о Конституционном суде исчез пункт об особом мнении судьи
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в закон «О Конституционно суде РФ», которые запрещают публикацию особого мнению судей
Туристов оштрафовали на миллион рублей за отказ сообщить результаты теста на COVID-19
коронавирус
Туристов оштрафовали на миллион рублей за отказ сообщить результаты теста на COVID-19
Жителей Москвы оштрафовали на миллион рублей за нарушение требования об обязательном тестировании на коронавирус после возвращения из поездки за границу
Минфин предложил сократить численность сотрудников МВД на 10%
МВД
Минфин предложил сократить численность сотрудников МВД на 10%
Численность сотрудников МВД предлагается сократить на 10% за счет перевода работников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу
В России коронавирусом заразились еще 14 922 человека
коронавирус
В России коронавирусом заразились еще 14 922 человека
В России зарегистрировали 14 922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала пандемии составило 1 384 235 человек