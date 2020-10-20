Власти Петербурга сообщили о введении «комендантского часа» для кафе и баров
Власти Санкт-Петербурга в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу вводят «комендантский час». Пока это касается только ресторанов, баров и кафе
Власти Санкт-Петербурга в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу вводят «комендантский час». Пока это касается только ресторанов, баров и кафе.
Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что время работы указанных заведений ограничат до 23:00.
«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», - заявил г-н Елин, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар сообщил РБК, что власти северной столицы предупредили также о намерении ввести систему регистрации номера телефона посетителей ресторанов и баров, как в Москве.
Между тем, некоторые рестораторы назвали действия городских властей нелогичными. По их мнению, абсурдно вводить ограничения на работу предприятий общепита при работающем общественном транспорте, в котором ежедневно контактируют между собой тысячи людей.