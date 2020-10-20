Власти Москвы пригрозили «Нестле» штрафом за нарушение указа о переводе сотрудников на удаленку
Компанию ООО «Нестле Россия» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусного указа мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет об обязанности перевести 30% сотрудников на удаленную работу и предоставить властям личные данных этих работников
Компанию ООО «Нестле Россия» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусного указа мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет об обязанности перевести 30% сотрудников на удаленную работу и предоставить властям личные данных этих работников.
Главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков сообщил агентству ТАСС, что факт нарушения указа мэра был выявлен по результатам проверки информации, представленной самой компанией.
В Nestle заявили, что выполнили требование столичных властей о переводе 30% сотрудников на удаленку, однако у компании возникли сложности с онлайн-передачей личных данных работников из-за плохой работы соответствующего сайта.
Представитель компании заверил, что они неоднократно обращалась за технической поддержкой к столичным властям, однако проблема так и не решилась. «Мы открыты к сотрудничеству с властями города Москвы и готовы максимально оперативно предоставить данные в альтернативном формате либо получить поддержку в загрузке данных», - добавили в Nestle.
Напомним, ранее мэрия Москвы обязала руководство предприятий еженедельно предоставлять номера телефонов, автомобилей и транспортных карт сотрудников, которые были переведены на удаленку в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Некоторые работодатели пожаловались на сбой в работе сайта для передачи данных.