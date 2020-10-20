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Спорт
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20 октября 2020, 01:13

Россияне смогут оформить налоговый вычет за оплату занятий спортом

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о налоговом вычете для граждан страны, которые занимаются физкультурой и спортом. Максимальный размер налогового вычета может составить 15,6 тысячи рублей

Россияне смогут оформить налоговый вычет за оплату занятий спортом

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о налоговом вычете для граждан страны, которые занимаются физкультурой и спортом. Максимальный размер налогового вычета может составить 15,6 тысячи рублей.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены по поручению главы государства Владимира Путина.

Пока текст полный текст законопроекта не готов, однако уже сейчас известно, что налоговый вычет по расходам на «физкультурно-оздоровительные» услуги пополнит действующую линейку социальных налоговых вычетов. Сейчас вычет в Налоговой службе могут оформить россияне, которые покупают себе лекарства, оплачивают учебу, вкладывают средства в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также россияне, занимающиеся благотворительной деятельностью.

Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

В правительстве пояснили, что под вычет попадут фактически произведенные расходы на спорт, но в сумме, которая не превышает 120 тысяч рублей (по ней вычет составит 15,6 тысячи рублей).

Министерству спорта поручено составить перечень спортивных организаций, за услуги которых граждане смогут оформить налоговый вычет.

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