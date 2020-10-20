В Сибири недобросовестные золотодобытчики загрязнили 2 611 километров рек
Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) в текущем году выявили 78 фактов загрязнения рек в нескольких регионах Сибири. Все загрязнения были обнаружены в местах работы золотодобывающих предприятий
Экологи Всемирного фонда дикой природы (WWF) в текущем году выявили 78 фактов загрязнения рек в нескольких регионах Сибири. Все загрязнения были обнаружены в местах работы золотодобывающих предприятий.
Координатор экологической коалиции WWF «Реки без границ» Александр Колотов сообщил, что специалисты исследовали южную часть Красноярского края, Алтай, Хакасию, Туву и Кемеровскую область. По его словам, именно в этих регионах золотодобывающие «компании гадят больше всего», сообщает «Интерфакс».
Общая протяженность выявленных загрязнений составила 2 611 километров. Сотрудники WWF направили данные с космических спутников в надзорные органы.
В WWF сообщили, что лидером по загрязнению рек стала республика Алтай (20 загрязнений). Причем загрязнения были выявлены на труднодоступных реках, куда не могут добраться надзорные органы.
В Туве выявлено 19 нарушений, а большинство старателей там работают нелегально.
В Красноярском крае экологи выявили 17 фактов загрязнения рек, причем многие из них произошли на реке Сисим. В 2019 году там при обрушении дамбы погибли 20 старателей, однако «жизнь людей ничему не научила».