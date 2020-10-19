Правительство выделит Крыму 50 млрд рублей на решение проблемы с водой
Деньги из федерального бюджета пойдут на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры
Правительство России выделит 50 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение водоснабжения республики Крым и Севастополя. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что данная мера «сделает возможной дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки».
Деньги из федерального бюджета пойдут на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на капитальный ремонт инфраструктуры.
Ранее кабмин уже выделил 6 млрд рублей на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин на полуострове.
Жители Крыма из-за водной блокады со стороны украинских властей вынуждены брать воду из водохранилищ, которые со временем обмелели. Летом текущего года ситуация с водоснабжением усугубилась из-за засухи. В середине октября власти Севастополя сообщили, что запасов воды городу хватит ровно на 81 день, если в ближайшее время не выпадет большого количества осадков. В свою очередь синоптики говорят, что до конца текущего года серьезных осадков в Севастополе и его окрестностях не ожидается.