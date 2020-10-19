В Ненецком АО произошла утечка нефтепродуктов из недействующего трубопровода
Глава округа Юрий Бездудный сообщил, что сейчас специалисты принимают все необходимые меры по ликвидации последствий экологической аварии. По факту течки возбуждено уголовное дело
В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС в связи с разливом нефтепродуктов на Харьягинском месторождении.
Глава округа Юрий Бездудный сообщил, что сейчас специалисты принимают все необходимые меры по ликвидации последствий экологической аварии. По факту течки возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете по Ненецкому АО и Архангельской области сообщили о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил.
Утечка нефтепродуктов произошла 17 октября при проведении технологических работ на неэксплуатируемом участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» - терминал Харьяга. Площадь разлива составила 25 кв.м. Также была зафиксирована радужная пленка на участке реки Колвы. Общий объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил не менее 0,9 куб. метров.