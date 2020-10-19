Госдума отложила рассмотрение закона о наказании чиновников за неуважение к народу
Депутаты Госдумы пока не планируют рассматривать законопроект об ответственности чиновников за оскорбление простых граждан. Данный документ был подготовлен в качестве альтернативы законопроекту о наказании за неуважение к власти
Депутаты Госдумы пока не планируют рассматривать законопроект об ответственности чиновников за оскорбление простых граждан. Данный документ был подготовлен в качестве альтернативы законопроекту о наказании за неуважение к власти. Отметим, что последний был принят депутатами очень оперативно.
Источник «Коммерсанта» во фракции «Единой России» сообщил, что профильный комитет Госдумы по законодательству пока не планирует рассматривать поправки ко второму чтению проекта закона, поскольку по законопроекту «есть серьезные разногласия».
Один из авторов законодательной инициативы депутат Александр Хинштейн заявил, что поправки в документ внесены будут, но когда это произойдет, он не уточнил.
Законопроект о неуважении к народу вносит поправки в статью 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Единороссы Александр Хинштейн и Андрей Турчак предложили дополнить данную статью частями 4 и 5, в которых устанавливается ответственность за «оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должности, либо должность государственной или муниципальной службы в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей)».
Одновременно с этим авторы документы предлагают расширить само понятие «оскорбление» и понимать под ним «унижение чести и достоинства другого лица или унижение достоинства группы лиц, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Оскорбления в сети «Интернет» также должны наказываться штрафом.