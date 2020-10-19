Бывшего мэра Норильска приговорили к 6 месяцам исправительных работ из-за аварии на ТЭЦ
Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ по делу о халатности, которая привела к утечке нефтепродуктов на ТЭЦ-3 компании НТЭК (входит в «Норильский никель»)
Бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ по делу о халатности, которая привела к утечке нефтепродуктов на ТЭЦ-3 компании НТЭК (входит в «Норильский никель»).
В решении Красноярского краевого суда говорится, что с зарплаты Рината Ахметчина будут удерживать 15% в пользу государства.
Суд признал чиновника виновным по делу о халатности, которое суд рассматривал в особом порядке в связи с признанием вины подсудимым.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в работе Рината Ахметчина в ходе проверки были выявлены признаки преступной халатности. К такому выводу следователи пришли в ходе изучения его переписки в мессенджере. Халатность же выразилась в несвоевременном вводе режима ЧС после утечки 20 тысяч тонн дизельного топлива в почву и водоемы.