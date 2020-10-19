Власти Москвы открыли два дополнительных госпиталя для коронавирусных пациентов
В столичном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что расконсервированные больницы рассчитаны на 3,5 тысячи мест. Госпитали оборудованы томографами, аппаратами ИВЛ и лабораториями для исследования анализов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии резервных госпиталей для коронавирусных больных. Это временные госпитали на ВДНХ и в торговом центре «Москва».
В столичном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 сообщили, что расконсервированные больницы рассчитаны на 3,5 тысячи мест. Госпитали оборудованы томографами, аппаратами ИВЛ и лабораториями для исследования анализов.
Мэр Москвы отметил, что сейчас в городе наблюдается серьезный пик заболеваемости коронавирусом, а число госпитализаций выросло с 1000 до 1250 человек в сутки.
За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 5376 новых случаев заражения, а 988 пациентам потребовалась госпитализация.