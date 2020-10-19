19 октября 2020, 14:43
Мэр Анапы Василий Швец заразился коронавирусной инфекцией
Мэр курортного города Анапа Василий Швец заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Градоначальник чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать в дистанционном формате
Мэр курортного города Анапа Василий Швец заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Градоначальник чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать в дистанционном формате, сообщает издание «Новая Кубань».
При этом источник агентства ТАСС в мэрии сообщает, что болезнь Василия Швеца протекает совсем не в легкой форме и с характерными для COVID-19 симптомами.
Напомним, в минувшие выходные от вызванных коронавирусом осложнений скончался сити-менеджер курортной Ялты Иван Имгрунт.