Первый учебный день в московских школах начался со сбоя в работе электронного дневника
В Москве первый учебный день в школах после длительных «антикоронавирусных» каникул начался со сбоя в работе электронного дневника и журнала для учителей. Учащиеся не смогли подключиться к онлайн-урокам в Microsoft Teams
В Москве первый учебный день в школах после длительных «антикоронавирусных» каникул начался со сбоя в работе электронного дневника и журнала для учителей. Учащиеся не смогли подключиться к онлайн-урокам в Microsoft Teams.
РБК со ссылкой на сотрудников Департамента образования сообщает, что первый урок в первый учебный день после двухнедельного перерыва прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей).
Чиновники заверили, что ко второму уроку технические специалисты сделали «все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов». Сейчас уроки в школах продолжаются.
«Медуза» в свою очередь сообщает, что многие школьники в понедельник не смогли подключиться к онлайн-урокам в программе Microsoft Teams, выбранной мэрией Москвы для проведения занятий. Программа не открывалась ни в браузере, ни в отдельном приложении, поэтому учителям пришлось переводить уроки в Zoom и пересылать ссылки на трансляции занятий по родительским чатам в WhatsApp.
Некоторые дети не смогли даже авторизоваться в электронном журнале, так как официальный сайт мэрии mos.ru с утра выдавал ошибку подключения.
Напомним, с 19 октября в московских школах возобновились очные занятия для учащихся с 1 по 5 классы. Остальные школьники переведены на дистанционное обучение до 1 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.