Следствие считает вербовщиком Ивана Сафронова чешского журналиста Мартина Лариша
Следствие по делу экс-советника главы «Роскосмоса» и экс-сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, считает его вербовщиком чешского журналиста Мартина Лариша
Следствие по делу экс-советника главы «Роскосмоса» и экс-сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, считает его вербовщиком чешского журналиста Мартина Лариша.
Следствие считает, что Сафронов и Лариш познакомились 8 лет назад, а завербовали российского журналиста в 2012 году «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США», сообщает «Интерфакс».
Ранее имя человека, контакт с которым лег в основу обвинения против Ивана Сафронова, в ФСБ раскрывать отказывались. Однако сразу после ареста российского журналиста Мартин Лариш, работающий на некоммерческую организацию в Чехии, написал письмо, в котором заявил, что его работа никак не связана со спецслужбами. Он также выразил сомнения в том, что Сафронов мог иметь доступ к гостайне.
В свою очередь адвокаты Ивана Сафронова сообщили, что следствие до сих пор не предъявило им письма, которые обвиняемый якобы отправлял чешском журналисту в 2017 году. Именно в этих письмах сотрудники ФСБ усмотрели признаки разглашения государственной тайны.
Напомним, следствия считает, что Иван Сафронов якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России чешским спецслужбам. При этом детали обвинения ФСБ не собирается раскрывать даже адвокатам журналиста.
Иван Сафронов своей вины в разглашении государственной тайны не признает.