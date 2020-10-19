Суд арестовал врача, выдавшего справку «нижегородскому стрелку» для получения разрешения на оружие
Нижегородский облсуд арестовал врача частной медицинской клиники, который выдал справку для получения разрешения на оружие Данилу Монахову. Молодой человек 12 октября выстрелил в свою бабушку из ружья, а затем открыл стрельбу по автобусу и людям на остановке
Нижегородский облсуд арестовал врача частной медицинской клиники, который выдал справку для получения разрешения на оружие Данилу Монахову. Молодой человек 12 октября выстрелил в свою бабушку из ружья, а затем открыл стрельбу по автобусу и людям на остановке.
Спустя несколько дней после инцидента в Следственном комитете сообщили, что выявили нарушения при выдаче Даниле Монахову разрешения на оружие. Позже стало известно, что врача частной клиники, который выдал юноше справку, подозревают в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц.
По версии следствия, в клинике справку для получения разрешения на оружие молодому человеку выдали без фактического и необходимого медицинского обследования. В СКР сообщили, что Монахов страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра.
Напомним, что в результате стрельбы в поселке Большеорловское погибли три человека, еще трое, включая бабушку «нижегородского стрелка», получили ранения. Сам Монахов после инцидента скрылся в лесу, а утром следующего дня его нашли мертвым с признаками суицида.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».