Глава Омской области, переболевший COVID-19, передал медикам часть служебных автомобилей администрации
Губернатор Омской области Александр Бурков, переболевший коронавирусом, дал указание передать на нужды местных больниц часть автопарка правительства региона
Губернатор Омской области Александр Бурков, переболевший коронавирусом, дал указание передать на нужды местных больниц часть автопарка правительства региона.
В своем обращении к жителям области Александр Бурков заявил, что принял решение направить служебные машины правительства медучреждениям, для того чтобы повысить мобильность медицинских работников в период роста заболеваемости коронавирусом.
Губернатор также отметил, что часть сотрудников областной администрации была переведена на удаленный режим работы. В этой связи Бурков призвал руководителей предприятий и организаций региона последовать этому примеру.
Напомним, в начале октября Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом. Положительный тест на СOVID-19 он получил при подготовке к мероприятию с участием губернаторов других регионов.