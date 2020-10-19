Глава Московской области объявил об усилении антикоронавирусных ограничений в регионе
Глава области сообщил, что с 21 октября в Подмосковье приостанавливается работа музеев, выставочных пространств, а также вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об усилении ограничительных мер в регионе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Глава области сообщил, что с 21 октября в Подмосковье приостанавливается работа музеев, выставочных пространств, а также вводится запрет на проведение массовых спортивных мероприятий. Андрей Воробьев уточнил, что тренировки и игры пока не отменяются, о проходить они должны строго без зрителей, сообщает РИА Новости.
Ранее Андрей Воробьев подписал постановление о приостановке работы клубов в ночное время. При этом данный запрет также распространяется и на рестораны в том случае, если в них оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.
По данным на утро 19 октября, в Московской области выявили 466 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составило 80 951 человек, из которых 1 478 скончались.