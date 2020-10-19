19 октября 2020, 12:16
В Москве число новых заражений коронавирусом за сутки выросло до 5 376 человек
В федеральном оперштабе по контролю за распространением болезни сообщили, что за прошедшие сутки от осложнений скончались 179 человек. Общее число умерших возросло уже до 24 366 человек
Фото: РИА Новости
В России за сутки коронавирусом заразились еще 15 982 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло уже до 1 415 316 человек.
В федеральном оперштабе по контролю за распространением болезни сообщили, что за прошедшие сутки от осложнений скончались 179 человек. Общее число умерших возросло уже до 24 366 человек.
В Москве за сутки выявили 5 376 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 466, в Петербурге – 686, в Нижегородской области – 292, в Свердловской области – 249, в Ростовской области – 289, в ХМАО – 199, в Красноярском крае – 218, в Воронежской области – 237, в Архангельской области – 228.