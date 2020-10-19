В России доля просроченных кредитов из-за пандемии коронавируса выросла до 70%
Большинство из тех, кто допустил просрочку по кредитам, в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности. За время пандемии их доля выросла с 55% в марте до 70% в октябре
В России доля просроченных кредитов из-за финансовых трудностей в период пандемии коронавируса выросла до 70%. Об этом сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Специалист рассказал, что большинство из тех, кто допустил просрочку по кредитам, в качестве причины несоблюдения графика платежей назвали финансовые трудности. За время пандемии их доля выросла с 55% в марте до 70% в октябре.
50% заемщиков пожаловались на падение доходов, еще 30% - на потерю работы, а 15% - на нехватку денег.
«На текущий момент поведение должников изменилось и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%», - отметил Эльман Мехтиев.
Еще 6% россиян отказываются платить по кредиту из-за несогласия с суммой долга, 7% полагают, что в текущих реалиях вообще можно не возвращать долги, а 7% рассчитывают идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга.