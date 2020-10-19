В Подмосковье на железнодорожных станциях пассажирам начали измерять температуру тела
В Московской области на железнодорожных станциях начали проводить бесконтактную термометрию. Только за минувшее воскресенье на станциях было выявлено 53 пассажира с повышенной температурой тела, которые решили не отказывать от поездок в общественном транспорте
В Московской области на железнодорожных станциях начали проводить бесконтактную термометрию. Только за минувшее воскресенье на станциях было выявлено 53 пассажира с повышенной температурой тела, которые решили не отказываться от поездок в общественном транспорте.
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что в минувшее воскресенье термометрия проводилась на железнодорожных станциях в Домодедове, Реутове, Люберцах, Коломне, Подольске, Истре, Нахабине, Химках, Одинцове и Мытищах.
Всего по планам министерства измерение температуры должно проводиться на 250 железнодорожных станциях и 44 автовокзалах.
Власти также в очередной раз призвали граждан в случае появления симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. Также власти напомнили о необходимости носить защитные маски в транспорте и общественных местах.