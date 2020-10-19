19 октября 2020, 10:41
В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО
В России 19 октября вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО. Теперь полис обязательного автострахования россияне могут приобрести через через маркетплейсы или финансовые платформы
В России 19 октября вступили в силу новые правила покупки полисов ОСАГО. Теперь полис обязательного автострахования россияне могут приобрести через через маркетплейсы или финансовые платформы.
Новые правила прописаны в поправках к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», сообщает РБК.
Согласно изменениям в законодательстве, стоимость полиса ОСАГО на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться. Это означает, что финансовая платформа не сможет взимать дополнительную комиссию с покупателей.