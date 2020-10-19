19 октября 2020, 10:19
Основатель театра «Тень» скончался от вызванных COVID-19 осложнений
«Он умер сегодня днем. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», - сообщил поэт Лев Рубинштейн
В Москве скончался основатель московского театра «Тень» и лауреат премии «Золотая маска» Илья Эпельбаум. Режиссеру было 59 лет.
Поэт Лев Рубинштей сообщил агентству ТАСС, что Илья Эпельбаум болел коронавирусом.
«Он умер сегодня днем. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», - сообщил Рубинштейн.