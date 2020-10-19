Президент Венесуэлы пообещал бесплатно лечить граждан от коронавируса российским «Авифавиром»
«Мы привозим в Венесуэлу лучшие медикаменты со всего света. Тысячи доз прибыли из России, чтобы спасти жизни наиболее тяжелобольных пациентов»,— объявил Николас Мадуро в эфире венесуэльского канала VTV
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну нескольких тысяч доз российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса. Глава государства добавил, что этот препарат будут использовать для бесплатного лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Напомним, что в России этот препарат стоит 11 тысяч рублей за упаковку.
«Мы привозим в Венесуэлу лучшие медикаменты со всего света. Тысячи доз прибыли из России, чтобы спасти жизни наиболее тяжелобольных пациентов»,— объявил Николас Мадуро в эфире венесуэльского канала VTV.
«Авифавир» - один из трех российских препаратов от коронавируса с активным веществом фавипиравир. Лекарство выпускается при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее власти Венесуэлы договорились с Россией о поставках вакцины против коронавируса «Спутник V», которая пока еще проходит пострегистрационные испытания.